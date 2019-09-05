РИАМО - 5 сен. В Раменском городском округе нарушили порядок проведения электронного аукциона на благоустройство дворовой территории, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу АО «Декомп» на действия администрации сельского поселения Островецкое и МКУ «Центр закупок» при проведении электронного аукциона на благоустройство дворовой территории. Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку фирмы от участия в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации и учреждения, после чего признало жалобу АО «Декомп» обоснованной», – говорится в сообщении.

Антимонопольный орган выдал администрации и учреждению обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.