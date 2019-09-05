РИАМО - 5 сен. Москвичи и гости столицы станут зрителями и участниками разнообразных программ, посвященных современной моде в парке искусств «Музеон», говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры Москвы.

«Гостей Дня города в «Музеоне» ожидают театральные представления, концерты, творческие мастер-классы и образовательные программы. Различные мероприятия рассчитаны на широкий круг посетителей, включающий молодежную аудиторию. В праздничные дни программы для молодежи можно будет посетить и на окружных площадках города», – говорится в сообщении.

Седьмого сентября на площадке в парке искусств будут чередоваться fashion-показы и мастер-классы. Откроет праздничную программу в 13:00 российский стилист Влад Лисовец. В 13:05 мастер-класс по подбору одежды проведет редактор моды еженедельника Grazia Арина Яганова. Тема «урока моды» — «Пальто для москвичей: как выбрать свое». Затем с 13:40 до 14:10 российские дизайнеры продемонстрируют «Моду для детей!». В 14:10 стритстайл-фотограф Ксения Крутова проведет мастер-класс по «Искусству фотографии».

С 14:40 до 15:05 будет проходить показ популярного московского бренда ELENA SOUPROUN. В 15:05 и 17:05 состоятся мастер-классы по модельной походке от режиссерской группы ZFT, их проведет педагог Юлия Точиленкова. В 15:50 и в 17:50 будут обучать режиссуре показа: в иммерсивном шоу «Москва дизайнерская» примут участие гости праздника.

В 16:05 состоится мастер-класс «Московский городской шик: модные тенденции нового сезона. Как правильно подобрать одежду» от известного эксперта и телеведущей канала ТНТ Лины Дембиковой. С 16:45 до 17:05 пройдет дефиле популярного московского бренда VARVARA ZENINA: здесь продемонстрируют актуальную одежду, основой кроя которой стал русский традиционный костюм.

С 18:05 до 18:20 московский бренд OTOCYON познакомит зрителей со стилем «женственный минимализм». В 18:20 начнется мастер-класс «Моделирование и идея. Как дизайнеру не потерять свое лицо» от московского дизайнера и основателя модного образовательного проекта Rebel School Артема Бахтина.

С 18:45 до 19:05 будет демонстрироваться коллекция Natasha Timofeeva от участницы телевизионного проекта «Подиум». В 19:05 состоится мастер-класс «Источники в моде. Где искать вдохновение и информацию» от редактора моды журнала Cosmopolitan Ланы Нисневич. С 19:45 до 20:00 пройдет показ коллаборации московских марок одежды KSENIASERAYA и MADDAISYMOSCOW.

Завершит парад мастер-классов в 20:00 известный дизайнер Игорь Чапурин. Здесь расскажут о «Роли Москвы и России в истории моды и формировании современных трендов». В 20:35 начнется праздничный концерт Линды.

8 сентября праздничные мероприятия в парке искусств «Музеон» продолжатся. Показы моды в 15:00 откроет российский дизайнер и участник шоу «Подиум» Кирилл Минцев. В 15:15 и в 16:00 выступят брусникинцы — актеры молодого независимого театра, созданного на основе курса Школы-студии МХАТ Дмитрия Брусникина. С 15:45 до 16:00 — показ бренда VARVARA, а в 16:30 — авторская одежда от дизайнера Ольги Султановой.

С 16:45 до 17:45 пройдет лекция, которую проведет российский исследователь моды, телеведущий и колумнист Тим Ильясов. В 17:45 состоится модный показ от юного дизайнера Анастасии Чернышевой. В 18:00 и в 18:25 выступит танцевально-театральный коллектив Sun Nation. В 18:15 серию дефиле продолжит преподаватель лаборатории «Дизайн-Мода» Гузель Зайнуллина. Затем (в 18:40) пройдет показ от художника и дизайнера одежды Венеры Казаровой. В 18:50 начнется праздничный концерт, на котором выступят группы Modeness и Sirotkin. Завершится праздник в 20:00.

Для молодежной аудитории в День города разнообразные программы подготовили окружные площадки, расположенные в Северном, Северо-Восточном, Восточном, Северо-Западном округах и Зеленограде. Мероприятия пройдут 7 сентября с 12:00 до 21:00, а 8 сентября с 15:00 до 20:00. На всех площадках праздник начнется с трансляции церемонии открытия Дня города (12:00 — 13:00).