РИАМО – 5 сен. Выходные в Подмосковье и Москве будут теплыми, температура превысит норму, а 8 сентября атмосферное давление будет выше нормы на 8-10 единиц, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Шестого сентября в ночные часы атмосферное давление в Москве и по области начнет расти, вероятность осадков невелика. Минимальная температура воздуха в Москве – 12-14, по области – от 10 до 15 градусов, ветер слабый», – говорится в сообщении.

В этот день могут пройти небольшие дожди. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду. Воздух в столице прогреется до 22-24 градусов, в Подмосковье – до 19-24 градусов. Средняя суточная температура превысит норму почти на 5 градусов.

«В ночь на субботу станет чуть прохладнее из-за более интенсивного выхолаживания приземного слоя воздуха при малооблачном небе. 7 сентября, в День города, вероятность осадков невелика: Москва будет находиться на оси усилившегося высотного барического гребня. Днем в Москве ожидается теплая погода: при переменной облачности и южном слабом ветре воздух прогреется до 22-24 градусов, по области – от 19 до 24 градусов», – добавляется в сообщении.

Атмосферное давление 8 сентября на 8-10 единиц превысит норму. Облаков на небе станет меньше, воздух прогреется почти до плюс 25 градусов.

По температурному режиму погода будет соответствовать первой декаде августа. В эти дни в регионе может начаться бабье лето.