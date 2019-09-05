РИАМО - 5 сен. Деревянный дом усадьбы Сытина, построенный в 1804 году в центре столицы, открыли после реставрационных работ, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги реставрации усадьбы А.П. Сытина в Сытинском переулке, выполненной в рамках программы «1 рубль за 1 квадратный метр».

«За последние годы столичные реставраторы вернули Москве и москвичам 1330 объектов культурного наследия. Одной из успешных программ возрождения аварий­ных памятников старины является программа «1 рубль за квадратный метр», получившая поддержку инвесторов. По этой программе завершена комплексная реставрация 17 зданий. В их числе – дом Сытина, который долгое время находился в неудовлетво­рительном состоянии», – сказал Собянин.

В настоящий момент работы ведутся еще на 10 исторических памятниках.

Главный дом усадьбы Сытина – одноэтажный деревянный, площадью 683,3 квадратных метра. Здание является одним из немногих образцов застройки Москвы до пожара 1812 года.

Реставрация главного дома усадьбы началась в декабре 2016 года и продолжалась более 2,5 лет. Работы завершились в июле 2019 года. В ходе работ специалисты отреставрировали и частично восстановили деревянные стены и обшивку здания деревянными панелями. Восстановлен белокаменный цоколь, также воссозданы деревянные оконные и дверные столярные заполнения, отреставрированы изразцовые печи.

Реставраторы восстановили рисунок дубового паркета в помещениях и антресолях первого этажа. По историческим аналогам воссозданы деревянные лестницы: ступени, балясины, подбалясенники и поручни выполнены из дуба. Также отреставрирована кирпичная кладка сводов подвала.