РИАМО - 5 сен. Деревянный дом усадьбы Сытина, построенный в 1804 году в центре столицы, открыли после реставрационных работ, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
В четверг мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги реставрации усадьбы А.П. Сытина в Сытинском переулке, выполненной в рамках программы «1 рубль за 1 квадратный метр».
«За последние годы столичные реставраторы вернули Москве и москвичам 1330 объектов культурного наследия. Одной из успешных программ возрождения аварийных памятников старины является программа «1 рубль за квадратный метр», получившая поддержку инвесторов. По этой программе завершена комплексная реставрация 17 зданий. В их числе – дом Сытина, который долгое время находился в неудовлетворительном состоянии», – сказал Собянин.
В настоящий момент работы ведутся еще на 10 исторических памятниках.
Главный дом усадьбы Сытина – одноэтажный деревянный, площадью 683,3 квадратных метра. Здание является одним из немногих образцов застройки Москвы до пожара 1812 года.
Реставрация главного дома усадьбы началась в декабре 2016 года и продолжалась более 2,5 лет. Работы завершились в июле 2019 года. В ходе работ специалисты отреставрировали и частично восстановили деревянные стены и обшивку здания деревянными панелями. Восстановлен белокаменный цоколь, также воссозданы деревянные оконные и дверные столярные заполнения, отреставрированы изразцовые печи.
Реставраторы восстановили рисунок дубового паркета в помещениях и антресолях первого этажа. По историческим аналогам воссозданы деревянные лестницы: ступени, балясины, подбалясенники и поручни выполнены из дуба. Также отреставрирована кирпичная кладка сводов подвала.
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