РИАМО - 5 сен. Обрушение заброшенного здания произошло в поселке Новая Шурма в Сергиево-Посадском городском округе, пострадало несколько рабочих, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Сообщение о обрушении заброшенного здания в поселке Новая Шурма поступило в 14:40.

«Здание пятиэтажное, не функционирует. При разборке рабочими здания произошло его обрушение. По предварительным данным, есть пострадавшие», – говорится в сообщении.

К ликвидации последствий ЧП привлекли 12 единицы техники, 36 человек, в том числе от МЧС – четыре единицы техники, 12 человек. Дальнейшая информация уточняется.