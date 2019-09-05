РИАМО - 5 сен. Современная индустрия по термической утилизации отходов появится в Подмосковье в конце 2024 года, заводы по термической утилизации отходов смогут производить электрическую энергию по «зеленому» тарифу, сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

Он напомнил, что Подмосковье учитывало опыт Японии при создании индустрии переработки отходов. Япония строила до 100 заводов по термической переработке отходов в год, и смогла свести захоронения мусора к нулю.

«Мы идем по этому же принципу. Наш стратегический партнер основной – «РТ-Инвест» - это холдинг, который сегодня адаптирует японские технологии у нас в России. И строят в Московской области четыре крупных предприятия по термической утилизации отходов. Что очень важно, что мы не просто покупаем (дорогие - ред.) импортные технологии <...> А самые важные части, которые работают на заводах, - это котлы. Сегодня их производство локализовано в Подольске на подмосковном заводе ЗИО», — сказал Хромушин.

Он добавил, что власти Подмосковья неоднократно приглашали общественников и экспертов для того, чтобы изучить те технологии, которые берутся у Японии. Это нужно, чтобы и простые люди, и специалисты могли познакомиться с теми технологиями, которые будут внедрять в Подмосковье.

«Заводы будут использованы для того, чтобы производить электрическую энергию по так называемому «зеленому» тарифу, то есть компенсируют затраты по их созданию за счет стоимости электрической энергии, которая будет поступать на оптовый рынок. Сейчас активно ведется строительство первого завода, приступили к строительству второго, и в конце 2024 года мы получим современную индустрию по термической утилизации», — отметил министр.

По его словам, при создании комплексов переработки учитывается, что 30% фракций, которые поступают, - это органика, она идет на брожение в специальных ваннах. 20% - это вторичное сырье, которое не попадает в захоронение, идет во вторичное производство, а 50% - это высокоэффективное твердое топливо из отходов, которое сегодня накапливается в чашах комплексов по переработке отходов.

«Как только начнут работать заводы, мы плавно сможем перемещать эти отходы туда и превращать в чистую «зеленую» электрическую энергию, которую будут производить этим заводом», — заключил Хромушин.

Ранее на Восточном экономическом форуме премьер-министр Японии Синдзо Абэ в качестве примера сотрудничества РФ и Японии привел создание мусороперерабатывающего завода в Подмосковье, заказ на строительство которого получила компания из группы Hitachi.

Подмосковье с начала года перешло на новую схему обращения с отходами. В частности, был введен раздельный сбор мусора по принципу двух потоков: жители должны разделять бытовые отходы на сухие и органические. Раздельный сбор позволяет снизить объем вывозимых на полигоны непригодных для переработки отходов и увеличить объем материалов, которые возвращаются в экономику.