Москва все чаще включается в борьбу за место в международной киноиндустрии. В прошлом году на базе «Москино» была создана Московская кинокомиссия, которая упрощает организацию съемок в столице как для российских, так и для иностранных кинокомпаний. «Москино» продвигает образ Москвы на экранах. Также сеть популяризирует авторское кино и развивает комфортные для зрителя форматы сеансов, одновременно успешно работая с прокатными картинами. О том, как привлечь на столичные съемочные площадки лидеров мировой киноиндустрии, к чему могут привести запреты на показ иностранных фильмов и что нужно делать российским прокатчикам и кинорежиссерам, корреспондент РИАМО побеседовал с генеральным директором «Москино» Светланой Максимченко.

- Вы запустили Московскую кинокомиссию на базе «Москино» в феврале 2018 года. Как она работает и сколько фильмов снято в столице за эти полтора года?

- Мы помогаем согласовывать киносъемки на территории Москвы - прежде всего на городских объектах и территориях (улицах, мостах, парках и др.). Но не только - если нужно организовать съемку, например, на Красной площади, взаимодействуем с федеральными коллегами.

Тот, кто планирует съемки в Москве, может подать заявку на сайт filmmoscow.ru и получит ответ в течение одного дня. Дальше многое зависит от локации, но мы стараемся максимально оперативно согласовывать во всех инстанциях. За полтора года были получены заявки больше чем от 300 проектов - фильмов, сериалов, студенческих работ. При содействии Московской кинокомиссии проведено свыше 620 съемок. Из крупных проектов, которые скоро выйдут на экраны, - «Вторжение» Федора Бондарчука, «Француз» Андрея Смирнова, «Аванпост» Егора Баранова, «Калашников» Константина Буслова, «Текст» Клима Шипенко.

- Какие места в Москве чаще всего снимают в кино?

- Чаще всего запрашивают съемки в центре города - на набережных, мостах, в переулках. Среди самых востребованных локаций можно назвать парк «Зарядье», ВДНХ, «Москва-Сити», метрополитен и Садовое кольцо.

Москва - непростой город для съемок. Наша задача по максимуму содействовать кинопроизводителям, чтобы они не уезжали для съемок в Подмосковье, Питер, Минск или Восточную Европу. В первую очередь мы снимаем для них административные барьеры, снижая количество согласований и сроки, и пытаемся удешевить съемки, организуя скидки на аренду локаций.

Нам приятно слышать отзывы, что с появлением кинокомиссии в Москве стало гораздо проще организовывать кинопроизводство.

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- Часто ли вашими услугами пользуются иностранные компании?

- На настоящий момент успели посотрудничать с 15 иностранными проектами. Среди них нашумевший мини-сериал «Чернобыль» канала НВО, там есть несколько кадров с Москвой. Скоро у нас на экраны выйдет Yesterday Дэнни Бойла, где тоже можно увидеть эпизоды, которые снимались при нашем содействии.

Пока иностранцы редко везут в Москву съемочную группу на целый месяц, чтобы снять сразу половину фильма. Они заходят к нам для съемок всего на два-три дня. Но мы будем стремиться к тому, чтобы в будущем крупные иностранные проекты снимались на московских площадках. Практика снимать Москву где-нибудь в Румынии или Словении должна уйти в прошлое. Но мы понимаем, конечно, что это не произойдет моментально.

- В прошлом году Вы говорили, что в 2020 году будут капитально отремонтированы пять кинотеатров городской сети «Москино». Ведутся ли эти работы? Что поменялось в кинотеатрах после ремонта?

- За последние два года мы провели ребрендинг городской сети, поменяли визуальную концепцию интерьеров кинотеатров. В настоящее время локальный ремонт продолжается. Например, в недавно закрытом кинотеатре «Салют» на Академической планируем отремонтировать два зрительных зала и заменить в них кресла, обновить мебель в фойе, привести в порядок туалеты. Только что закрыли кинотеатр «Молодежный» в Текстильщиках, где отремонтируем кинозал и фасад. Но такие локальные ремонтные работы не затрагивают инженерных систем зданий. Проблема в том, что все кинотеатры сети построены еще в 1960-80-е годы и в прошлом были советскими однозальниками. Чтобы сделать из них полноценные многозальники, необходимо переустройство.

Несколько кинотеатров сети находятся в стадии разработки проектов капитального ремонта, предполагающего обновление инженерных сетей и увеличение количества кинозалов. Среди них «Факел», «Юность», «Звезда» и «Спутник». Надеемся, что в этом году эти проекты будут согласованы, и в следующем году мы сможем приступить к ремонту. Скорее всего, он завершится в 2020-2021 годах. Конечно, мы не планируем закрывать на ремонт одновременно несколько кинотеатров сети, будем делать поэтапно.



- Как планируется улучшать техническую оснащенность «возрастных» кинотеатров?

- Во всех кинотеатрах уже модернизировано оборудование. Есть кинотеатры, где оборудование полностью заменено на современное. Например, в нашем флагманском кинотеатре «Космос» многие профессионалы и зрители отмечают высокое качество кинопроекции. Где-то модернизация оборудования продолжится в этом и следующем году. Одна из задач - модернизировать малые залы, поскольку качество кинопоказа в них оставляет желать лучшего.

- Планируете после ремонта расширять сеть «Москино», включать в нее новые кинотеатры? И за счет чего прогнозируете рост?

- Расширение сети не планируется, если не считать увеличения количества кинозалов. Хотя в мечтах, конечно, хотелось бы усилить присутствие «Москино» в центре города. На сегодняшний день у нас только один кинотеатр в центре - «Звезда» на Садовом кольце, но там всего один зал на 60 мест. После капитального ремонта планируем сделать его двухзальным.

Что касается роста, то он возможен и при существующем количестве кинотеатров сети. В 2017 году рост посещаемости превысил 40% - именно тогда приступила к работе новая команда «Москино», которая занялась модернизацией и автоматизацией сети.

Последние два года количество проданных билетов стабильно растет на 20%.

Наша цель на 2019 год - один миллион зрителей кинотеатров городской сети и кинособытий «Москино». Но многое будет зависеть от того, насколько зрителям полюбятся фильмы осени.



- Какой самый посещаемый кинотеатр «Москино»?



- «Космос» на ВДНХ, где успешно идут и зрительские релизы, и авторское кино.

В «Космосе» мы проводим фестивальные, предпремьерные и премьерные показы.

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- Фильмы какого формата чаще смотрят в 2D, а какие - чаще в 3D? Какой формат ближе современному зрителю? Будет ли сеть подстраиваться под тренды и увеличивать количество залов для показа 3D-фильмов?



- 3D сейчас не очень популярно. Мы продолжаем ставить фильмы в этом формате, но при модернизации залов задумываемся о целесообразности установки такого оборудования. Например, в кинотеатры с авторским и фестивальным репертуаром ставить 3D не планируем.

- Большинство кинотеатров других сетей располагаются в торговых центрах, куда люди ездят отдохнуть. Кинотеатры сети «Москино» стоят отдельно. Как удается привлекать посетителей?

- Мы работаем для зрителей, которые приходят в кино осмысленно – как в театр или музей. Для тех, кто любит смотреть кино на большем экране. Для влюблённых в кино.

И мы развиваем нашу программу в сторону кинопросвещения: лекции, встречи, Q&A. Даже такие зрительские релизы, как «Мстители» или «Люди Икс», стараемся превратить в разговор о кино. Мы проводим обсуждения и разборы с критиками. Этим мы не только удерживаем постоянного зрителя, который привык к таким программам, но и расширяем аудиторию.

- По статистике, основной доход кинотеатрам приносит продажа еды и напитков. Насколько это верно в отношении сети «Москино»?

- Мы привлекаем партнеров, которые организуют кофейни. Перед нами не стоит задача получить с них сверхприбыль. Прежде всего мы за правильную атмосферу, когда можно ожидать своего сеанса с чашкой хорошего кофе.

Кстати, в кинотеатрах авторского кино мы принципиально не продаем попкорн. А в «Звезде» столики есть даже в зале. К концу сентября здесь запустят новый формат кафе: помимо напитков и десертов появятся салаты и другие легкие закуски.

- В репертуаре ваших кинотеатров всегда больше фестивальных картин, нежели массовых. Популярны ли фестивальные фильмы у посетителей?

- На самом деле нет кино «не для всех», есть фильмы, которые сложнее для понимания зрителя. Наглядный пример - корейский фильм «Паразиты». Его широкий прокат завершился, но в «Космосе» он продолжает стабильно собирать полный малый зал.

Что касается интереса к авторскому кино в целом, в Москве оно привлекает большую аудиторию, а мест для показа не так много. Что нас радует, аудитория людей, которые любят фильмы с субтитрами, постоянно растет. Среди них и иностранцы, которые плохо говорят по-русски, - на мультфильмы они приходят целыми семьями.

- Какова доля отечественных лент в кинотеатрах сети? Что порекомендуете посмотреть?

- Мы целенаправленно работаем над привлечением зрителей на российское кино. В нашем репертуаре около 30% составляют российские фильмы. В коммерческих киносетях их доля ниже. Поддержка российского кино – одно из приоритетных направлений нашей работы.

В сентябре выходит фильм «Одесса» Валерия Тодоровского, который открывал «Кинотавр».

В октябре - «Француз» Андрея Смирнова. Осенью также выходит «Верность» - откровенный и прекрасный фильм Нигины Сайфуллаевой. Кстати, эти картины также были сняты при поддержке Московской кинокомиссии.

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© сайт "Москино"

- Какие фильмы были популярны у москвичей этим летом?

- Из последних хитов - новый фильм Тарантино «Однажды в Голливуде» и «Король Лев». Из российских приятно удивил интерес зрителей к фильму «Дылда» Кантемира Балагова, что еще раз доказывает востребованность авторского кино.

- Что Вы думаете о предложении ввести квоты на показ российского кино? Не отпугнет ли это зрителей и не расслабит ли отечественных киноделов, которые останутся без естественной конкуренции?

- На российских производителей прокатная судьба фильмов не сильно влияет, потому что в большинстве своем они получают безвозвратные субсидии от Фонда кино и Минкульта. Более того, ограничение показа иностранных картин не заставит пойти зрителя на то кино, которое ему неинтересно - он просто перестанет ходить в кинотеатры. Если мы ограничим разнообразие контента, зритель уйдет в интернет-платформы либо обратится к другому виду досуга. Поэтому такие ограничения, на мой взгляд, не будут эффективны. Прокатчикам необходимо больше вкладываться в маркетинг, продвижение. А российским кинопроизводителям надо работать над качеством сценариев и конечного продукта. Это единственный путь.

- Третий год у вас действует проект передвижного киноклуба, в рамках которого показы проходят во дворах необычных столичных домов, построенных во времена СССР. Насколько популярна эта программа у москвичей? Кто приходит на такие показы?

- Да, это проект «Кино глазами инженера», который мы делаем совместно с «Москвой глазами инженера» и «Кинопередвижкой». Показываем кино с винтажных пленочных проекторов в необычных местах Москвы. В этом году наш проект посвящен дворам, и мы показываем фильмы во дворах разных районов. Перед началом показа проходит лекция об архитектуре района. Помимо зарегистрированных на показ зрителей приходят и местные жители. Это здорово. Во-первых, наши постоянные зрители приезжают в необычные места, в которых они бы без нас не побывали. Во-вторых, жители этих домов получают в подарок хорошее кино.

7 сентября во дворе Чазовского дома в Крылатском зрители увидят «Город Зеро», а в круглом доме на улице Довженко - фильм «Гараж».

- Какие культурные программы запланированы у «Москино» в ближайшие месяцы?

- Осенью в нашей сети пройдет цикл лекций об истории ВГИКа, которому исполняется 100 лет. Запланированы ретроспективы экранизаций произведений Кира Булычева, а также фильмов с участием Николая Баталова и Алисы Фрейндлих. Проведем ежегодный фестиваль мультфильмов, продолжим показы немого кино в живой озвучке музыкантов - 11 сентября стартует программа «Довженко AV», а также показы с пленки в рамках программы «Синематека». В октябре завершим еще один важный проект - «Я - Москва». С весны мы собирали видеохронику и частные записи москвичей, посвященные жизни в Москве. Режиссеры-документалисты отсмотрели сотни видео, которые лягут в основу большого документального фильма.