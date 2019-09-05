РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 сен. В подмосковном Королеве в День города жители смогут пройти диспансеризацию, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Медицинский пункт на стадионе «Вымпел» будет работать с 13:00 до 17:00.

«В рамках торжественных мероприятий 7 сентября для всех жителей ведущие специалисты отделения медицинской профилактики Королевской городской больницы проведут скрининговые исследования, в том числе контроль уровня сахара крови, артериального давления, замеры антропометрии и прочие исследования, которые будут назначены в зависимости от возраста пациента и собранного анамнеза», – сказал представитель горбольницы.

Диспансеризацию также можно пройти во всех городских поликлиниках, для этого необходимо обратиться к участковому терапевту или в отделение медицинской профилактики в часы работы поликлиники.