РИАМО – 5 сен. В Шатуре пьяная ссора в семье закончилась поножовщиной, женщина ранила сына, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

4 сентября в поселке Черусти Шатуры из дома бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован безработный 1987 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в полицию мать пострадавшего. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении женщины избрана мера пресечения – подписка о невыезде.