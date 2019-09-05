РИАМО - 5 сен. Посиделки друзей закончились госпитализацией одного из них в Павловском Посаде, пострадавшего госпитализировали в больницу с колото-резаным ранением, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Накануне с улицы Кузьмина в Павловском Посаде бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован гражданин 1972 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в полицию знакомый пострадавшего», - сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.