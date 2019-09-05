РИАМО - 5 сен. Вся Россия смотрит на Подмосковье как на лидера в сфере обращения с отходами, региону удается успешно преодолевать трудности при внедрении нового экологического стандарта, сообщил исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

Он отметил, что Подмосковье является уникальным субъектом РФ. В регионе производят каждый пятый килограмм мусора – такой плотности населения и количества мусорообразователей на небольшой территории нет почти нигде в стране.

«Технологически Московская область очень сильно развивается, и тот экологический стандарт, который был принят в Московской области, – <…> тоже первым, ни один из регионов Российской Федерации этого пока еще не сделал. Вы здесь молодцы и первые», — сказал Губайдуллин.

Он отметил, что, по проекту «Чистая страна», планируют построить четыре завода по термической обработке отходов в Московской области и один – в Татарстане. Губайдуллин напомнил, что в Японии и Германии, когда они решали этот же вопрос 10-30 лет назад, сомневались, необходимо ли строить такие заводы. Теперь в этих странах успешно решают проблемы с отходами.

«Та работа, которая была проведена в Московской области по пропаганде, по объяснению вот этой экологической безграмотности, доведения до людей этих моментов, конечно, она достойна уважения. Самые современные заводы должны появиться на территории Московской области. Это станет примером для всех других регионов», — подчеркнул исполнительный директор ассоциации «Чистая страна».

Он отметил, что современные комплексы по обработке отходов, которые сейчас строятся в Московской области, заводы по термической утилизации представляют интерес с точки зрения промышленного туризма.

«Вся страна сейчас смотрит на Московскую область как на лидера и смотрит, как она преодолевает все эти вопросы. Она их преодолевает успешно. Это не только термическая обработка, это еще и станции по биокомпостированию, которые одни из первых появились и успешно работают в Московской области», — добавил Губайдуллин.

Он добавил, что это относится и к комплексам по обработке отходов.

«Премьер-министр Японии (Синдзо – ред.) Абэ, страны, которая является лидером по обращению с отходами, похвалил именно Московскую область из регионов Российской Федерации в этом направлении. Это, я считаю, достойно уважения», — заключил Губайдуллин.

Ранее на Восточном экономическом форуме премьер-министр Японии Синдзо Абэ в качестве примера сотрудничества РФ и Японии привел создание мусороперерабатывающего завода в Подмосковье, заказ на строительство которого получила компания из группы Hitachi.