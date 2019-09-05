РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 сен. Строительство детского сада на 350 мест в жилом комплексе «Измайловский лес» Балашихи завершат до конца текущего года, сообщается на сайте администрации горокруга.

В четверг в ходе выездного совещания глава Балашихи Сергей Юров вместе с представителями профильных служб администрации, членами общественной палаты и депутатами совета депутатов горокруга осмотрел территорию застройки и обсудил с руководителем компании-подрядчика этапы возведения домов и обеспечение жилого комплекса социальной инфраструктурой.

«До конца года (2019 – ред.) будет завершено строительство детского сада, рассчитанного на 350 мест. Он обеспечит жилые корпуса, которые уже заселены. До конца года в работу введут еще шесть жилых домов и паркинг. Также рядом планируется строительство Московской областной детской больницы. До конца 2019 года планируется завершить проектирование, в 2020 году – начать строительство», – сказал Юров.

Он добавил, что в жилом комплексе «Измайловский лес» построят школу на 1 775 мест и поликлинику. Объекты планируют открыть в 2021 году.

«С руководителем компании-подрядчика рассмотрели вопрос открытия (в жилом комплексе «Измайловский лес» - ред.) небольшого медицинского пункта. Он будет обеспечивать бесплатной медицинской помощью тех жителей, которые заезжают в строящиеся дома. Через месяц будет готово решение по этому вопросу», – пояснил Юров.

С руководителем компании-подрядчика обсудили и транспортно-пешеходную доступность нового микрорайона: обеспечение маршрута в Москву в рамках регулируемых тарифов и кольцевого маршрута до микрорайонов Гагарина, Авиаторов, Балашиха-1.

По словам руководителя проекта ЖК «Измайловский лес» Александра Зайцева, микрорайон Измайловский лес предусматривает создание полностью своей социальной инфраструктуры.

«Мы введем в эксплуатацию еще два трехэтажных детских сада на 350 мест в конце 2023 года и на 120 мест в конце 2024 года. Предусмотрено пять паркингов на 1 500 машин. Также предусмотрено строительство торгово-развлекательного центра», – заключил Зайцев.

Общая площадь нового микрорайона – жилого комплекса «Измайловский лес» – составляет более 60 гектаров.