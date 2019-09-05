РИАМО – 5 сен. Ремонт хирургического отделения проходит в городской больнице Дрезны в Орехово-Зуевском округе, в его рамках медучреждение оснастят новым оборудованием, сообщил представитель администрации городского округа Ликино-Дулево.

Дрезненская больница вошла в этом году в две губернаторские программы, в рамках которых благоустроят ее территорию и отремонтируют хирургическое отделение.

«Сейчас в двухэтажном здании Дрезненской больницы, один блок которого был построен еще в 1898 году, а другой – в 70-х годах прошлого века, полностью меняют крышу. Начались демонтажные работы на втором этаже, операционные перенесены на первый этаж», – сказал представитель.

Хирургическое отделение во время ремонта не прекращает работу, хотя количество пациентов пришлось снизить. Во время проведения операций и в тихий час все работы будут прекращаться, чтобы не создавать дискомфорт ни персоналу, ни пациентам.

Общая стоимость ремонтных работ составила 44 миллиона рублей, не считая полной замены мебели и приобретения оборудования: в больнице появятся новый УЗИ-аппарат, рентген-аппарат. Также здесь обновили оборудование для операционных.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, ремонтные работы должны завершить до конца декабря текущего года.