РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 сен. Порядка 80 уличных камер наблюдения установят в деревне Путилково подмосковного Красногорска до конца текущего года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В настоящее время в городском округе Красногорск к системе «Безопасный регион» подключены 1 049 камер наружного наблюдения. До конца 2019 года 80 уличных камер будут дополнительно установлены в деревне Путилково. 268 внутриподъездных камер установят в микрорайоне Чернево-2», – говорится в сообщении.

По словам главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной, муниципалитет поступательно идет к тому, чтобы все массовые места в Красногорске были оснащены видеонаблюдением.

«В микрорайоне Павшинская пойма благодаря установке камер видеонаблюдения количество автокраж снизилось на 67%. Наличие камер на наружном периметре дома хорошо дисциплинирует людей – в разы становится меньше и мелких хулиганств и правонарушений. Сейчас у нас камерами наружного наблюдения оснащены все социальные объекты – детские сады и школы. Работаем над тем, чтобы камер было еще больше», – подчеркнула Хаймурзина.