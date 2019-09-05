РИАМО - 5 сен. Случай поножовщины зафиксировали в подмосковном Щелкове, девушка попала в больницу, но после оказания медицинской помощи отказалась от госпитализации и ушла домой, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

В Щелкове на улице Неделина из квартиры бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости доставлена гражданка 1990 года рождения, которая после оказания медицинской помощи отказалась от госпитализации и ушла домой.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции сожитель пострадавшей 1994 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.