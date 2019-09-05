РИАМО - 5 сен. В честь Дня города 7 и 8 сентября владельцы карты «Мир» смогут проехать на метро или по Московскому центральному кольцу всего за один рубль, также до конца года проезд по карте будет стоить 27 рублей, сообщается на сайте платежной системы «Мир».

«Стоимость одной поездки при оплате бесконтактной картой «Мир» 7-8 сентября составит 1 рубль. Стоимость одной поездки при оплате бесконтактной картой «Мир» до конца года составит 27 рублей», - говорится в сообщении.

Чтобы получить скидку, первым делом нужно удостовериться, что карта оснащена функцией бесконтактной оплаты, затем приложить карту к турникету и дождаться подтверждения оплаты.

«Пятнадцать рублей с каждой поездки вернутся почти мгновенно. 7-8 сентября скидка составит 41 рубль», - заключается на сайте.

Акция системы «Мир» действует до конца года. Скидка в метро и на МЦК составит 15 рублей – по сравнению со стоимостью разовой поездки при оплате банковскими картами других платежных систем на турникетах в Московском метрополитене. Выгода достигается за счет возврата части стоимости поездки на счет карты. Стоимость разовой поездки по карте «Мир» составит 27 рублей.

День города отметят в Москве 7 и 8 сентября. В этом году праздник посвящен 80-летию ВДНХ.