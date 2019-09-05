РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 сен. Работы по благоустройству дворовой территории на улице Победы в микрорайоне Климовск Подольска планируют завершить до конца октября текущего года, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на яму во дворе дома №14 по улице Победы в микрорайоне Климовск. Он отметил, что яма образовалась у ливневой канализации, и ее не могут огородить уже несколько лет.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу благоустройства в микрорайоне Климовск, на улице Победы, во дворе дома №14 и сообщает, что по указанной информации была проведена проверка. Установлено, что данная территория включена в программу комплексного благоустройства. Работы будут проведены в срок до 31 октября текущего года», – сказал замглавы муниципалитета по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.