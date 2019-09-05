РИАМО - 5 сен. Если школьник не сделал необходимые прививки, его не могут лишить права на образование, максимум - его могут перевести на домашнее обучение, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

На круглом столе Общественной палаты Москвы в четверг обсудили вопросы вакцинации учеников столичных школ.

«Для того, чтобы регулировать процесс обучения в школах, поступления в общеобразовательные учреждения, нам <…> необходимы изменения на федеральном уровне. <…> На что бы я хотел обратить внимание, мы, в соответствии с Конституцией РФ, не можем лишить ребенка образования, максимум, на что мы можем пойти, если не будут сделаны прививки, - это перевод на домашнее обучение», - сказал Шапошников.

Он подчеркнул, что совсем лишать ребенка образования власти столицы не имеют права, но вносить регулятивные методы в случае отсутствия прививок можно.

Накануне в Москве началась вакцинация жителей от гриппа. Москвичи могут сделать прививку во всех взрослых и детских поликлиниках, а также в 65 мобильных пунктах.