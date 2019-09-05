РИАМО – 5 сен. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» в городском округе Солнечногорск начал оказывать свои услуги для жителей муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, социальный объект площадью 7 329 квадратных метров возвели в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) в короткий срок на базе недостроя.

«На базе «Олимпа» будет проходить тренировочный процесс отделений спортивных школ городского округа Солнечногорск: МБУ «Спортивная школа №1» – спортивная аэробика, триатлон, МБУ «Спортивная школа №2» – спортивная борьба, дзюдо», – сказал Хромов.

Также планируется проведение занятий в рамках спортивной подготовки спортсменов спортивной школы олимпийского резерва Московской области по профильным видам спорта. В свободное время управляющая компания ФОКа намерена открыть платные секции.

«Проекты ГЧП позволяют реализовать те задачи, на которые не хватает бюджета. Очень часто «горящих» задач гораздо больше, чем позволяют возможности бюджета области, а формат концессии позволяет более оперативно реагировать на пожелание людей и совместно с инвесторами отвечать на запросы населения», – отметил Хромов.

По его словам, при этом развивается бизнес, создаются новые рабочие места и платятся налоги.