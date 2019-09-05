РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 сен. Финал первого муниципального конкурса «Люберецкая супербабушка-2019» прошел на сцене городского Дворца культуры, глава муниципалитета Владимир Ружицкий поздравил финалисток творческого соревнования, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Возраст – это не прожитые годы, это состояние души. Глядя на участниц конкурса «Люберецкая супербабушка-2019», сложно представить, что каждая из них воспитывает внуков, работает, занимается творчеством. Испытал огромное удовольствие, наблюдая за финалистками. За время проведения конкурса они по-настоящему сдружились и искренне поддерживали друг друга», – сказал Ружицкий.

В финале выступили 20 конкурсанток. По мнению жюри, лучшими оказались пять участниц. «Самой обаятельной» признана Екатерина Алексеева, «Самой элегантной» – Надежда Тетюлина, «Самой креативной» – Наталья Орлова, «Самой сладкой» – Галина Тюзина и «Самой творческой» – Марина Тимохина.

Имя лучшей «супербабушки» станет известно в День городского округа и города Люберцы 7 сентября.