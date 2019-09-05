РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 5 сен. В рамках целевого надзорного мероприятия «Школа» инспекторы территориального отдела №24 Госадмтехнадзора Московской области проверили в Домодедове соблюдение норм и правил чистоты, порядка и благоустройства на территории 80 школ, детских садов, учреждений дополнительного и профессионального образования, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Все образовательные организации Домодедова прошли тщательную и строгую проверку надзорного ведомства перед началом нового учебного года. По итогам операции «Школа» перечень выявленных нарушений с рекомендуемыми сроками устранения замечаний был направлен в специальную межведомственную комиссию по приемке учреждений. В результате Госадмтехнадзор добился устранения 138 нарушений в сфере благоустройства на территориях учреждений образования», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он также отметил, что в вопросах безопасности детей не может быть компромиссов. В 19 случаях, когда имеющиеся нарушения представляли угрозу для безопасности граждан, были возбуждены административные дела.

Благодаря действиям инспекторов Госадмтехнадзора, в надлежащее состояние приведены элементы детского игрового и спортивного оборудования, на территориях домодедовских школ и детских садов установлены урны для сбора бытового мусора, в надлежащее состояние приведены тротуары и пешеходные дорожки, удалены засохшие и поврежденные деревья, проведен ремонт фасадов зданий.

Всего в рамках операции «Школа» в Подмосковье проверено более 1,2 тысячи образовательных учреждений.