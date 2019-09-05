РИАМО - 5 сен. В Московском регионе удерживается более теплая погода, чем бывает обычно в это время, на День города, который отмечается 7-8 сентября, в столице будет тепло, 7 сентября ожидается только небольшой дождь, а 8 сентября будет сухо, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«К выходным атмосферное давление еще немного вырастет. Но в пятницу и субботу не обойдется без локальных небольших кратковременных дождей. Также прогнозируется несильный ветер переменных направлений. Воздух днем будет неплохо прогреваться: в пятницу после полудня в Москве – 22-24 градуса, в Подмосковье – 20-25 градусов, в субботу лишь на градус прохладнее», — говорится в сообщении.

Восьмого сентября будет без осадков. Днем воздух прогреется до 23-25 градусов в столице и до 20-25 градусов в Подмосковье.

В начале новой недели антициклон продолжит удерживать сухую и теплую погоду.

День города отметят в Москве 7 и 8 сентября. В этом году праздник посвящен 80-летию ВДНХ.