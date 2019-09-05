РИАМО - 5 сен. Бурая медведица Роза за годы обитания в Московском зоопарке превратилась из грустного и скучающего детеныша в настоящую звезду-сердцеедку зоосада, приобрести хорошую форму и настроение Розе помогли опытные киперы, говорится в публикации зоосада в «Яндекс.Дзен».

Первый контакт Розы с людьми произошел зимой 1992 года на Камчатке, когда браконьеры убили мать-медведицу, оставив маленькую Розу одну. Несколько дней медвежонок прятался, пока на него не наткнулся лесник. Вскоре Розу отправили в Московский зоопарк.

«На новом месте Роза заскучала. Ее ничто не радовало. Перелом наступил случайно. Она сидела, безучастно смотря на посетителей. И как-то подняла лапу. В ответ прилетела морковь. Она подняла лапу еще раз. Кинули яблоко. Так медведица нашла развлечение – людей», - отмечается в публикации.

Лапа стала для Розы своеобразным «манупулятором» - помахав посетителям, медвежонок получал лакомство. Угощений было так много, что иногда водяной ров в ее вольере напоминал щи. Так Роза стала звездой зоопарка.

Еще Роза любила покапризничать и попугать сотрудников зоосада. Могла притвориться «невинным клубком меха», но при этом глаза медведицы недобро поблескивали.

Шли годы и новые сотрудники зоопарка решили отучить Розу от пагубных привычек. Для этого они решили вернуть медведице интерес к жизни.

«Были разработаны игры. Киперы прятали еду в укромные места вольера. Роза вначале была озадачена, а потом – очарована. Она с огромным энтузиазмом переворачивала бревна и отодвигала камни, чтобы добраться до лакомств», - рассказали в зоосаде.

Так у Розы началась новая жизнь: постоянный фитнес, дробное питание – овощи, фрукты, хлеб, мясо, рыба, свежая трава. Доставались хищнику и сладости – рис, творог, сухофрукты, клюква, мед и яйца.

Иногда в водяной ров запускают живых карпов, которых Роза ловит с огромным удовольствием. А в своей берлоге медведица устроила настоящий склад - апельсиновые корки, игрушки, фрагменты мячей и пойманных ворон.

«Пока наша любимая медведица в форме и хорошем настроении. Заходите ее навестить! Только помните, она – совсем не простой зверь», - заключается в публикации.