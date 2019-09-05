РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 сен. В Подольском роддоме вручили первый подарочный набор для новорожденных и молодых мам «Я родился в Подмосковье», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В Подольском роддоме 2 сентября у Марии Сотниковой родился мальчик Марк весом 3 килограмма 870 грамм и ростом 53 сантиметра. Во время выписки мамы с ребенком ее встречали муж Наиль Алимов и семилетняя дочь Василиса. Главврач роддома Александр Скобенников вручил родителям подарочный набор и прочитал поздравление из открытки от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«У нас даже не было сомнений, что брать. Деньги я сам заработаю, а сын должен получить подарок, который предназначен именно ему», – сказал Алимов.

По словам Сотниковой, семь лет назад она рожала свою дочь также в Подольском роддоме, и ей понравилось отношение врачей. За это время там произошли значительные перемены к лучшему, стали комфортнее палаты, теперь мама может находиться с малышом.

«Первый осмотр набора показал, что в нем очень много полезных вещей и для мамы, и для малыша. Возможно, его можно даже назвать роскошным – не каждая мама сможет купить те вещи, которые в нем есть. А саму коробку на колесиках мы потом сохраним для сбора игрушек. Я очень рада подарку», – отметила Сотникова.

С 1 сентября 2019 года в Подольском роддоме родилось более 60 детей, это первая семья, которая выбрала подарок вместо денежной компенсации.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева был разработан набор для новорожденных и молодых мам «Я родился в Подмосковье». С 1 сентября 2019 года его начали получать малыши, появившиеся на свет в Московской области, в том числе в городском округе Подольск. Подарок вручают гражданам России, зарегистрировавшим новорожденного в ЗАГСах, роддомах и перинатальных центрах региона.

В подарок входят более 50 наименований – предметы гигиены и ухода, детская одежда, постельный комплект, игрушки и другие товары. То есть полный арсенал средств, которые понадобятся молодым родителям в первый год жизни малыша.

Подарок «Я родился в Подмосковье» вручается при выписке тем малышам, которые родились 1 сентября и в последующие дни после этой даты.

Стоимость набора около 30 тысяч рублей. Родители могут отказаться от набора и получить компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Оформление происходит непосредственно в Подольском роддоме на удаленном рабочем месте сотрудника Подольского городского отдела ЗАГС.