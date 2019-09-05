РИАМО - 5 сен. Памятник поэту Самуилу Маршаку установят в районе Лялиной площади, скульптура будет сделана из бронзы и составит 4 метра в высоту, сообщил журналистам в четверг российский скульптор, академик Российской академии художеств, автор проекта Георгий Франгулян.

«Для меня это очень значимая работа не только по теме, но и по тому пластическому решению, которую я здесь использовал. <...> Масштаб района Лялиной площади продиктовал это решение. Это некая реплика на тот район и на ту жизнь, которую прожил там Самуил Яковлевич Маршак. Для меня очень важно попасть в архитектуру того места, которое мне доверили», - сказал Франгулян.

Он также добавил, что скульптура составит четыре метра в высоту и будет сделана из бронзы.

«Установка памятника - это лишь часть проекта. Мы получили поддержку на всех уровнях в Москве. Вместе с семьей подобрали место рядом с домом, где жил Самуил Яковлевич Маршак, в районе Лялиной площади. <...> Вообще памятник создается на пожертвования, <...> мы продолжаем сбор средств и каждый человек может стать соучастником строительства памятника», - сказал президент Российского еврейского конгресса (РЕК), инициатор создания памятника Юрий Каннер.

Он также добавил, что самое крупное пожертвование составило 3 миллиона рублей, а сам памятник планируется открыть в середине 2020 года.

«Памятник не должен быть модным или современным, он должен быть произведением искусства. <...> Маршак очень многое сделал для русской литературы. Он открыл мир детской литературы», - сказал поэт и переводчик, внук поэта Александр Маршак.

На макете монумента изображен Маршак в окружении детей, что еще раз подчеркивает его неоценимый вклад в детскую литературу.

В Москве это первый памятник Самуилу Маршаку. Еще один находится в Воронеже, где родился поэт.

Самуил Маршак (1887-1964) - русский поэт, драматург, переводчик, литературный критик, сценарист. Автор популярных детских книг. Именем Маршака названы улицы в Москве, Воронеже, Чебоксарах и других городах. Среди его произведений: «Теремок», «Кошкин дом», «Двенадцать месяцев» и многие другие.