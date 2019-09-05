РИАМО - 5 сен. Минздрав России рассчитывает, что закон о повышении минимального возраста продажи спиртных напитков до 21 года будет принят в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

«Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. Не знаю, в эту сессию или нет, есть определенная очередность, но мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято», - сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Он подчеркнула, что соцопросы населения страны показывают, что 70% россиян поддерживают данную инициативу.

«Самый активный период формирования органов, систем, еще продолжающийся рост при повышенных нагрузках и стрессовых, и психологических, при формировании гормонального фона в этом возрасте, он начинается с 14 лет и заканчивается примерно в начале 20-летнего возраста. Поэтому, конечно, надо уберечь от высококонцентрированного алкоголя в этом периоде, прежде всего, молодых людей», - пояснила Скворцова.

Она также отметила, что министерство здравоохранения России выступает против дистанционной продажи спиртного, так как в этом случае нельзя проверить возраст покупателя.