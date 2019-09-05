РИАМО (БАЛАШИХА) – 5 сен. Полицейские подмосковной Балашихи задержали 47-летнего уроженца ближнего зарубежья по подозрению в краже из квартиры на улице Ленина имущества на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что из ее квартиры, расположенной в одном из домов на улице Ленина, неизвестные похитили личное имущество на сумму 30 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 47-летний уроженец ближнего зарубежья по подозрению в совершении данного преступления», – говорится в сообщении.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УК РФ и находится в изоляторе временного содержания.

Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.