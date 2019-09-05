РИАМО - 5 сен. В Подмосковье за лето в 1179 летних лагерях отдохнули более 133 тысяч человек, выраженный оздоровительный эффект наблюдался у 94,2% детей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«В период летней оздоровительной кампании 2019 года под контролем управления Роспотребнадзора по Московской области функционировали 1179 летних оздоровительных учреждений, в том числе 63 загородных стационарных ЛОУ, три загородных ЛОУ санаторного типа, 14 детских летних санаториев, девять палаточных лагерей, 1060 ЛОУ с дневным пребыванием, пять лагерей труда и отдыха, в которых отдохнуло более 133 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Во всех лагерях провели акарицидные обработки против клещей, дератизационные и дезинсекционные мероприятия.

Продолжительность смен в лагерях с дневным пребыванием составила 28 дней, в стационарных лагерях – 21 день, в стационарных загородных учреждениях санаторного типа — 24 дня, в палаточных лагерях – от 7 до 14 дней.

«По итогам летней оздоровительной кампании 2019 года выраженный оздоровительный эффект наблюдался у 94,2% детей, слабый – у 4,8% и отсутствие оздоровительного эффекта — у 0,9 %», — добавляется в сообщении.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Подмосковью проверили все оздоровительные учреждения. С применением лабораторных инструментальных методов исследования проведены 83% проверок. Нарушения выявили в ходе 83,8% проверок. За выявленные нарушения санитарного законодательства виновные привлечены к административной ответственности.

В Подмосковье также работала горячая линия по вопросам безопасности детского отдыха и оздоровления детей. По горячей линии провели более 600 консультаций: по условиям проживания – 32% консультаций, по организации питания – 24% консультаций, вопросы о вакцинации детей, посещавших лагеря, – 18,2% консультаций; вопросы необходимого объема медицинской документации при направлении ребенка в лагерь (справки, санаторно-курортные книжки и прочее) – 12,3% консультаций; прочие вопросы – 13,5% консультаций.

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