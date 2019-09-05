РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 сен. В подмосковных Люберцах идет подготовка объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду, в рамках нее УК должны получить паспорта готовности до 15 сентября, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг в администрации Люберец прошло совещание по вопросам подготовки объектов к осенне-зимнему периоду. Совещание провел начальник управления мониторинга качества поставляемых ресурсов и подготовки к ОПЗ министерства энергетики Московской области Алексей Юрин.

«Одна из основных задач – это обеспечить готовность к отопительному периоду, выдать паспорта готовности управляющим компаниям и организациям соцсферы до 15 сентября», – сказал Юрин.