РИАМО - 5 сен. В Подмосковье подведены итоги конкурсного отбора фермерских проектов, заявленных на грантовую поддержку в рамках программы «Агростартап», победителями стали 18 участников, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«В Подмосковье благодаря программе «Агростартап» появится порядка 20 новых фермерских хозяйств. По итогам рассмотрения комиссией заявок принято решение поддержать 18 проектов. Общая сумма предоставленных грантов составляет 63 миллиона рублей», - сказал Разин.

Грант «Агростартап» - новая в этом году форма господдержки АПК. Он выделяется в рамках регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Московской области».

«Грант стал самым востребованным среди действующих и потенциальных фермеров Подмосковья. На конкурс было подано 48 заявок. Почти все проекты, которые победили, направлены на создание фермерского хозяйства с нуля», - отметил министр.

По словам министра, большинство грантополучателей хотят заниматься в регионе мясным скотоводством.

«В направлении молочного животноводства хочет реализоваться шесть фермеров. Немало агростартаперов проявили интерес и к молочному козоводству. Благодаря реализации нацпроекта в Подмосковье также появятся переработка пчелиных продуктов – грант получат пять пчеловодов», - подчеркнул Разин.

Он отметил, что новые фермерские хозяйства позволят создать более 100 новых рабочих мест на селе.