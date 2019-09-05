РИАМО - 5 сен. В Подмосковье по 7 сентября включительно объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой пожарной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Этот уровень из-за пожарной опасности объявили в Подмосковье до 13:00 7 сентября. Местами в регионе объявлен четвертый класс пожарной опасности.

«Желтый» уровень опасности погоды объявили также почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Москвы, Костромской, Владимирской и Калужской областей, где не требуется предупреждения о погодной опасности, и Курской, Белгородской областей, где объявлен следующий, «оранжевый» уровень.

В Московском регионе 6 и 7 сентября ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура будет достигать плюс 24 градусов.

Ранее синоптики предупреждали о высоком уровне пожарной опасности в лесах Подмосковья. Такая ситуация возникла из-за высокой температуры, которая значительно превышает норму.

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