РИАМО - 5 сен. По итогам проведения аукциона без объявления цены определены два собственника нежилых зданий с паркингами, находящихся в центре и на севере Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

Оба здания выставлялись на продажу без стартовой цены, и участники сами предлагали желаемую цену за объект.

«Собственником первого здания площадью 2,7 тысячи квадратных метров, расположенного в Центральном административном округе Москвы по адресу: Волховский переулок, владение 11, стал Стадлер В.Е. В ходе продажи инвестор предложил сумму в размере более 24,4 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Собственником второго здания площадью 18,5 тысяч квадратных метров по адресу: Бескудниковский переулок, дом 1, строение 1 (САО), стало ООО «Компания «Сампо». Победитель продажи в рамках конкурентной борьбы предложил свою цену в размере свыше 90 миллионов рублей.

«Два крупных объекта на севере и в центре Москвы общей площадью более 21 тысячи квадратных метров реализованы посредством продажи без объявления цены, когда стоимость нежилых зданий определяли сами инвесторы. Городские объекты вызвали ажиотаж у инвесторов: за каждый лот боролись порядка 40 участников», - отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что в здании в Центральном округе победитель аукциона сможет открыть автосервис, гараж или автомойку. Здание с подземным паркингом на севере столицы инвестор сможет использовать не только для организации парковки, но оборудовать в нем автомойку или шиномонтаж.