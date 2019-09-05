РИАМО (КОРОЛЕВ) – 5 сен. Две акушерки из роддома подмосковного Королева получили благодарности министра здравоохранения Московской области, сообщается в Instagram-аккаунте городского роддома.

В торжественной обстановке награды им вручил главный врач Королевской городской больницы Эдуард Шпилянский.

«Две наши уважаемые коллеги удостоились благодарности министра здравоохранения Московской области. Столь высокую оценку за многолетний добросовестный труд и заслуги в области здравоохранения получили старшая акушерка родового отделения Алла Васильевна Кочура и акушерка физиологического акушерского отделения Наталья Викторовна Лутченкова», – говорится в сообщении.