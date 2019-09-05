РИАМО (БАЛАШИХА) – 5 сен. Строительство Салтыковского путепровода в подмосковной Балашихе завершено на 95%, работы планируют закончить в октябре текущего года, сообщил представитель компании-подрядчика Дмитрий Боровков.

Салтыковский путепровод через железную дорогу возводится в рамках программы «Свободный переезд» и является одним из наиболее актуальных объектов для Балашихи и Подмосковья. Эстакада соединит Разинское шоссе и шоссе Ильича, связав две части города через железнодорожные пути и поможет избавить Балашиху от многокилометровых пробок, которые образуются на данном направлении.

«Работы по строительству Салтыковского путепровода находятся в завершающей стадии. На данный момент выполняются работы по устройству земляного полотна, ведутся работы по покраске пролетного строения, устройству самозащитных экранов и монтажу опор освещения, устройству автодорожных подходов, ведущих к путепроводу. Укладка асфальтобетонного покрытия планируется на вторую половину сентября. Затем останется выполнить благоустройство прилегающей территории», – сказал Боровков.

Он добавил, что готовность путепровода на текущий момент составляет 95%, работы планируется завершить уже в октябре. Здесь будет обустроено четыре полосы – по две в каждую сторону движения. В перспективе его интенсивность составит более 30 тысяч машин в сутки. Нагрузка на путепровод предполагается большая, поэтому на этапе проектирования были заложены высокие стандарты.

На данном строительстве задействовано порядка 75 рабочих и 20 единиц строительной техники.

Салтыковский путепровод является элементом транспортной развязки на пересечении Разинского шоссе с двумя главными железнодорожными путями Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) в районе станции «Салтыковская».

Длина путепровода составит около 900 метров. В рамках проекта будет обустроено четыре полосы и девять съездов общей протяженностью более 2 километров. На строительство путепровода из регионального и федерального бюджетов было выделено около 2,5 миллиарда рублей.