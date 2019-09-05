РИАМО - 5 сен. Для дома №8 в ЖК «Зиларт» на юге столицы начали монтировать фасад, не отбрасывающий тени, в будущем он будет выделяться необычной угольчатой поверхностью, отражающей свет на близлежащий ландшафт, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Любопытный эффект будет создаваться за счет уникального «жемчужного» стекла – стемалита. Руководитель архитектурного бюро «Меганом» Юрий Григорян, автор единого дизайн-кода «Зиларта», разработал специально для этого дома особенный метод обработки стемалита, который на выходе будет давать перламутровый блеск.

«Строители уже приступили к сборке стемалита: в настоящий момент смонтировано около 3,9 тысячи квадратных метров – это примерно 15% от общего объема», — сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Кузнецов.

Стемалит представляет собой разновидность цветного термически упрочненного стекла. Свой оттенок он приобретает фактически «вжиганием» в поверхность нужного цвета, который выбирается с учетом специфики архитектурного проекта.

При облицовке дома №8 ЖК «Зиларт» все панели смонтируют под углом друг к другу, благодаря чему получится необычная «угольчатая» поверхность. Она будет не только пропускать свет, но и отражать его. Перламутровые стекла, сложенные таким образом, помогут дому не отбрасывать тень и одновременно выгодно подсвечивать окружающий ландшафт.

В самом здании уже завершился монтаж утеплителя и кронштейнов, на которых будет держаться наружная часть фасада. Скоро там полностью установят окна. Помимо запуска финальной стадии фасадных работ, в восьмом доме полностью смонтировали водопровод и канализацию, протянули и закрепили наружные кабели, подвели трубы отопления. Кроме того, здесь завершается монтаж внутреннего инженерного оборудования.