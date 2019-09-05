РИАМО - 5 сен. Стали известны итоги конкурса «Мой двор – моя гордость», социальным партнером которого выступило АО «Воскресенские минеральные удобрения», победители получили призы от предприятия, говорится в сообщении пресс-службы «ВМУ».

Конкурс проводится по инициативе Общественной палаты Воскресенска с 2017 года с целью выявить и поощрить социально активных жителей, занимающихся благоустройством собственных дворовых территорий.

«В этом году победители были определены в пяти номинациях: «В гостях у сказки» (двор, оформленный по мотивам сказок), «Цветочная поляна» (лучшая клумба), «Очумелые ручки» (благоустройство дворовой территории из подручных материалов), «Всем миром» (коллективная работа жителей двора) и «Один за все» (благоустройство двора одним человеком)», — говорится в сообщении.

Еще в одной номинации – «Приз зрительских симпатий» – самый благоустроенный двор был выявлен путем народного голосования, которое проходило в интернете. Дворы, занявшие первое место в каждой из номинаций, примут участие в региональном этапе конкурса. По его результатам лучшие территории включат в программу благоустройства на 2020 год.

Призы победителям были предоставлены АО «Воскресенские минеральные удобрения». Лучшим достались сертификаты на получение вазонов, которые будут использованы для украшения дворовых территорий Воскресенска. Не остались без подарков и остальные участники конкурса. Из рук талисмана химкомбината Степана Колбочкина они получили бензиновые газонокосилки, секаторы, грабли, лопаты и другие предметы садового инвентаря.

«Наше предприятие с большим уважением относится к воскресенцам, которые любят свою малую родину и не на словах, а на деле заботятся о ней. Этот конкурс - яркое тому подтверждение. Каждый его участник вложил в благоустройство двора не только огромные силы, но и частичку своей души, чтобы сделать мир вокруг уютным и красивым», — отметил начальник цеха аммофос №2 АО «Воскресенские минеральные удобрения» Александр Иванов.

По его словам, не вызывает сомнений, что число таких инициативных горожан с каждым годом будет только расти, а химкомбинат продолжит оказывать им всяческую поддержку.