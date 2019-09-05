РИАМО – 5 сен. За минувшее лето на Солнце не произошло ни одной вспышки, это уже четвертый по продолжительности интервал в современной истории наблюдений, во время которого фиксируется полное отсутствие активности звезды, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ученые считают, что причиной исчезновения вспышек и солнечных пятен стало почти полное исчезновение на Солнце магнитного поля, являющимся основным источником энергии для солнечной активности», — говорится в сообщении.

Это явление может быть признаком серьезных изменений на Солнце, которые могут повлиять на его светимость, спектр излучения и климат Земли.