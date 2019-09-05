РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 сен. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска снесут незаконные гаражи по семи адресам в сентябре, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В соответствии с постановлением о сносе незаконных построек, на территории Климовска в ближайшее время (в сентябре – ред.) начнутся работы по сносу незаконных гаражей «ракушек» по 7 адресам: улица Красная, за домом №2; улица Советская, напротив дома №1 (вдоль проезда по Набережной улице); улица Советская, у дома №7; улица Ленина, у дома №5; улица Рощинская, за домом №4А; улица Спортивный проезд, между домами №№1/14 и 3; Бережковский проезд, вдоль территории СНТ «Весна», – говорится в сообщении.

На вышеуказанных строениях неоднократно размещалась информация о необходимости самостоятельного демонтажа гаражей.

По всем вопросам собственники данных строений могут обратиться в территориальное управление по телефону: 8(496)756-68-10, а также по адресу: улица Ленина, дом №5, второй этаж, кабинет 201.