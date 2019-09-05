РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 сен. Школа искусств в поселке Нахабино подмосковного Красногорска по итогам оценки качества обучения вошла в число 14 лучших в регионе, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«По итогам оценки качества обучения МУДО «Нахабинская школа искусств» вошла в ТОП-14 школ Московской области и стала участником нацпроекта «Культура», – говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках реализации нацпроекта учреждение в нынешнем году оснастят музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. В перечень вошли рояль, балалайки, электрогитары, барабанная установка, мольберты, ткацкий станок, интерактивная доска, мультимедийный проектор, ноутбук, кресла для зрительного зала.

«Это позволит удовлетворить насущные потребности учебного учреждения, даст воспитанникам возможность заниматься в более комфортных условиях», – отметил директор школы Михаил Дутиков.

Нахабинская школа искусств – одно из старейших учреждений дополнительного образования в округе. За 58 лет она выпустила более 2,1 тысячи воспитанников. Сейчас в учреждении обучается 538 детей. В 2018 году 6 воспитанников школы: Иван Макринский, Матвей Стрельцов, Варвара Козлова, Серафим Смирнов, Юлия Власова и Дарья Богазова – получили именные стипендии губернатора Московской области.