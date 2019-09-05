РИАМО - 5 сен. На задних стеклах мобильных комплексов фотовидеофиксации появились надписи, призывающие москвичей соблюдать правила дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

Надписи нанесли на несколько десятков автомобилей. В ближайшее время их станет еще больше – 190 машин.

«Фразы, которые появились на мобильных комплексах фотовидеофиксации, были предложены жителями столицы в марте 2019 года. Мы объявили конкурс в социальных сетях, наши подписчики предложили несколько сотен надписей. Из них было отобрано 13 лучших идей, победители получили призы. Теперь они смогут еще и увидеть свое творчество на улицах города», – сказал заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов.

На задних стеклах парконов будут наклеены надписи: «Смотрите в боковые зеркала при перестроении!», «Городская улица – не гоночная трасса», «Сбавьте скорость – сохраните жизнь», «Водитель, смотри на дорогу, а не в телефон», «Дорога – не место для гонок», «Паркуйтесь правильно» и другие.