РИАМО - 5 сен. В Подмосковье коррекционные школы получили статус «Доброшколы» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа», будет обновлена материально-техническая база 22 коррекционных школ более чем на 90 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области — министра образования региона Ольги Забраловой.

«Коррекционные школы Подмосковья получили статус «Доброшколы» и фирменный стиль оформления в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Всего в регионе функционирует 22 «Доброшколы», — сказала Забралова.

Она добавила, что в этом году в рамках данного проекта обновят материально-техническую базу 22 коррекционных школ региона более чем на 90 миллионов рублей. Каждая школа получит по 4,2 миллиона рублей.

«В первую очередь изменения касаются учебных кабинетов по технологии и других помещений для организации качественного доступного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Все они будут располагать новым оборудованием, а также иметь свой фирменный стиль оформления. Для нас особенно важно, чтобы все дети Подмосковья могли получать одинаково качественное образование, имея при этом комфортные условия для обучения», — подчеркнула Забралова.

Она отметила, что благодаря реализации проекта, вне зависимости от состояния здоровья, дети могут без труда посещать занятия в школах региона. Фирменная стилистика поможет коррекционным школам выделяться среди образовательных учреждений.

Забралова подчеркнула, что главная задача таких школ — поставить на новый уровень профориентационную работу, сформировать у детей с ограниченными возможностями здоровья профессиональную направленность, чтобы в дальнейшем они смогли быть востребованными на рынке труда.