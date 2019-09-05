РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 5 сен. На Томилинской улице в подмосковном Дзержинском в 2020 году появятся две новые современные детские площадки, сообщила временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Людмила Иванова.

Накануне вечером Иванова встретилась с жителями дома №19 на Томилинской улице. Жители пожаловались, в том числе, на нехватку детских площадок.

«Наши дети должны и будут играть на современных площадках. Будем устанавливать такие площадки по адресам: улица Томилинская, дома №№19 и 22 в 2020 году», – написала в своем Instagram-аккаунте Иванова.

Она добавила, что в городе плохо работают управляющие компании. По словам Ивановой, если управляющая компания хочет получить поддержку администрации, она должна работать для жителей.





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