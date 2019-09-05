РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 сен. В Подольске стартовали соревнования на Кубок губернатора по пожарно-спасательному спорту в четверг, в них принимают участие свыше 40 спасателей, сообщил «РИАМО в Подольске» старший эксперт по воспитательной работе и работе со СМИ Подольского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» Альберт Леднев.

«В настоящее время (5 сентября – ред.) на стадионе «Пламя» в Подольске начались соревнования на Кубок губернатора по пожарно-спасательному спорту. В них принимают участие победители и призеры летнего чемпионата Главного управления МЧС России по Московской области и первенства Московской областной противопожарно-спасательной службы по пожарно-спасательному спорту. Всего участвует 6 команд, в каждой из которых по 7 человек. Подольск представляют две команды», – сказал Леднев.

Он отметил, что спасателям предстоит пройти следующие испытания: подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарную эстафету, установку и подъем по выдвижной лестнице и боевое развертывание. Всего соревнования будут проходить до 16:00.