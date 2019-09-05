РИАМО - 5 сен. Мещанский суд Москвы оштрафовал эксперта фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина на 20 тысяч рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Суд оштрафовал Ляскина на 20 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Суд признал Ляскина виновным в нарушении установленного порядка проведения митинга 31 августа.

Шествие «Против политических репрессий» по маршруту от Чистых прудов до Пушкинской площади состоялось в Москве 31 августа. По данным МВД, в нем участвовали 750 человек. По данному факту столичная полиция возбудила дело о нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга.