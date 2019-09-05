РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 сен. Свыше 3 километров муниципальных дорог в Красногорске вошли во «вторую волну» ремонта по программе софинансирования из областного и местного бюджетов до 15 октября, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет выделения субсидии из бюджета Московской области бюджету городского округа Красногорск завершили досрочно. Отремонтированы 55 муниципальных дорог общей протяженностью 32 километра.

«Благодаря досрочному выполнению ремонта дорог в программу софинансирования включены еще 10 объектов протяженностью больше 3 километров. Во «вторую волну» дорожного ремонта вошли: дорога в деревне Козино, улицы Новая, Правды, Победы и Осипенко в микрорайоне Губайлово, переулок Советский в Опалихе, площадь разворотного круга у станции «Павшино» и платформы «Красногорская», а также тротуар в районе станции «Опалиха», – говорится в сообщении.

Кроме того, за счет средств муниципального бюджета отремонтировали дорогу в деревне Тимошкино и на улице Красноармейская в Нахабине. В настоящий момент ведутся работы на улице Чапаева в Опалихе. Протяженность отремонтированного дорожного полотна составит почти 2 километра.

«В этом году в сфере дорожного хозяйства мы совершили прорыв: за этот год в Красногорске будут отремонтированы 68 автодорог протяженностью 37,9 километра», – сказал замглавы администрации горокруга по транспорту, связи и дорожной деятельности Всеволод Волосевич.

Отмечается, что все дорожные работы планируется полностью завершить к 15 октября.