РИАМО - 5 сен. В отделение ультразвуковой диагностики Московского областного консультативно-диагностического центра для детей (МОКДЦД) поступили два УЗИ-аппарата экспертного класса с высокой разрешающей способностью, передовыми технологиями визуализации и постобработки изображения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Современные аппараты позволяют проводить исследования в кардиологии, ангиологии, нефрологии, урологии, педиатрии и неонатологии. Высокое качество изображения помогает врачам более детально поставить диагноз, а клиницистам выбрать тактику лечения», - сказала главный врач МОКДЦД Нисо Одинаева.

Аппараты закуплены по программе «Здравоохранение Подмосковья». Стоимость каждого составляет порядка 6 миллионов рублей.

«Диагностическая база играет важную роль в определении и постановке диагноза, назначении лечения. Поэтому наша задача — обеспечить медицинские организации Подмосковья современным оборудованием», - пояснила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.