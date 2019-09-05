РИАМО - 5 сен. Утром в четверг в Подмосковье образовались густые туманы, к 9 утра туман местами ухудшил видимость до 300-500 метров, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Центральные области Европейской территории России имеют прекрасные перспективы на приход бабьего лета, но осень все же напоминает о себе. Это и холодные ночи в средней полосе, которые отмечались в самые первые дни сентября, хотя днем воздух и прогревался до летних и даже вполне июльских значений. Чаще стали стелиться густые туманы, которые имеют, как и положено в начале календарной осени, сложное происхождение», — говорится в сообщении.

В центре страны образовываются радиационные туманы, связанные с радиационным выхолаживанием приземного слоя воздуха при прояснениях после дождей, и адвективные туманы, которые отмечаются при поступлении теплого и влажного воздуха на предварительно выхоложенную земную поверхность.

В Подмосковье на границе с Тверской областью сформировался адвективно-радиационный туман. Он начал появляться только после 6-7 часов утра, когда закончился дождь. К 9 утра туман усилился, местами видимость составляла только 300-500 метров.