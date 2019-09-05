РИАМО - 5 сен. Женщину подозревают в нанесении колото-резаного ранения своему супругу в Пушкинском округе, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

3 сентября в 19:11 в поселке Ашукино Пушкинского округа в доме на Краснофлотской улице с колото-резаным ранением брюшной полости обнаружен труп гражданина 1970 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в следственный отдел по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области жена пострадавшего», - сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемая задержана.