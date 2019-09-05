РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 сен. Подрядная организация приступила к установке качелей на детской площадке у одного из домов по Бородинскому бульвару в подмосковном Подольске, сообщается на сайте управляющей компании «Любимый дом».

«В Подольске у дома №12 по улице Бородинский бульвар, во исполнение решения собрания собственников, на детской площадке будут установлены двойные качели. К работам уже приступили. После установки будет нанесено прорезиненное покрытие на асфальт», – говорится в сообщении.

Также на днях добавили видеокамеры в холлы первых этажей дома №5 по Бородинскому бульвару.