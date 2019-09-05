РИАМО - 5 сен. Комплекты продуктов для детей, беременных и кормящих матерей будут поставлять в течение двух лет на молочные кухни столицы победители восьми электронных конкурсов, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике Москвы.

«Лотовая документация предполагает поставку сухих молочных и кисломолочных смесей, пюре из овощей, фруктов и мяса, каш, соков и творога, кефира. Весь закупленный товар поступит в городской распределительный центр, после чего 250 молочно-раздаточных пунктов Москвы получат новые наборы детского питания», – сказал руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Каждый контракт определяет срок поставки товаров с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года. Общая начальная цена всех контрактов составляет 9,4 миллиарда рублей. Все закупки будут опубликованы в ближайшее время.

Уже второй год в столице действует эффективный способ обеспечения льготного населения Москвы питанием, отметила начальник управления закупок департамента здравоохранения города Инна Шабалдина.

«Ежемесячно 340-350 тысяч мам и их малышей получают комплекты продуктов через молочно-раздаточные пункты столицы. Все наборы, которые приходят в молочно-раздаточные пункты, уже заранее сформированы поставщиками. Это позволяет исключить человеческий фактор при выдаче питания», – добавила Шабалдина.

Каждый набор составлен по рекомендациям врачей, производителей детского питания и соответствует всем необходимым требованиям безопасности.